Il murale cancellato riappare... a pixel

Installazione del Cua sui muri di via Zamboni riproduce "un'immagine frammentata e disturbata" del dipinto murario su Kobane: "Se la memoria vive all'occhio non servono dettagli".

11 settembre 2018 - 10:42

In pieno agosto era stato cancellato sui muri della Scuola di lettere il disegno apparso quasi quattro anni fa per esprimere solidarietà alla resistenza della città curda di Kobane contro l'Isis. Ora ritorna nella nuova forma visibile nella foto in questa pagina. Spiega il Collettivo Universitario Autonomo su Facebook: "Un`immagine frammentata e disturbata consegna una lettura complicata all`occhio e alla percezione. Questo dato viene meno se la figura che in questo momento viene rappresentata attraverso un filtro che ne indica la forma originale è ben impressa nella memoria. Quest`immagine sottolinea il fatto che i murales cancellati dall`Università il 21 agosto 2018, e i murales in generale che vivono e hanno vissuto sui muri della zona universitaria, restituiscono una rappresentazione vera e reale di queste strade, che sarebbe automaticamente falsa se gli stessi muri fossero lo specchio del pensiero di chi questi luoghi pretende di amministrarli ma non di farli vivere". Insomma, "se la memoria vive all'occhio non servono dettagli!" sintetizza sempre il collettivo stavolta su Twitter.

