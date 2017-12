Il Motor Show? Baraccone in perdita

Nonostante un aumento dei visitatori rispetto all'edizione dell'anno scorso, quella della ripartenza dopo la cancellazione del 2015, l'ultimo salone si è chiuso con 1,7 milioni di differenza tra costi e ricavi.

24 dicembre 2017 - 17:08

Il Motor Show che ancora si ostina a celebrare asfalto e tubi di scappamento? Il Motor Show della propaganda militarista e del corpo femminile al servizio degli affari? E' un baraccone in perdita: l'ultima edizione, la 41esima, si è infatti chiusa con un aumento dei visitatori (280.000 contro i 237.000 dell'anno scorso, quando il salone ripartì dopo la clamorosa cancellazione del 2015 per assenza di case automobilistiche) ma, nonostante ciò, il bilancio economico della manifestazione è ancora in rosso: si parla di 1,7 milioni di differenza tra costi e ricavi.

7 0 0

Articoli correlati