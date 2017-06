Il G7 non si fa mancare nulla: mega-party in piscina sui colli

Prima il convegno sull’economia circolare, poi tutti a festeggiare (ma cosa, poi?). E Galletti, ovviamente, non mancherà: “Un salto voglio farlo”. Intanto, ieri sera incursione G7M sul palco del cinema in piazza Maggiore.

09 giugno 2017 - 10:07

D’accordo, prima prima tocca un noioso convegno sull’economia circolare. Ma poi, via le cravatte: parte la festa a bordo piscina fino all’una di notte, con di dj set e dress code rigorosamente in verde. Anche questo è il G7 sull’ambiente, anche se parlando di ambiente non si capisce bene cosa ci sia da festeggiare: si tratta del “Green Village”, una giornata organizzata per oggi nell’ambito del summit al Villaggio salute più, sulle colline di Monterenzio.

L’evento è promosso dalla società Mare termale bolognese insieme al movimento civico Insieme Bologna di Manes Bernardini. E ovviamente ci sarà lui, l’onnipresente ministro Gianluca Galletti: “Un salto voglio farlo”, ci tiene ad assicurare. Tra i relatori del convegno figurano tra gli altri Andrea Segre, Lucio Cavazzoni di Alce Nero e rappresentanti di Ducati Energia e Toyota material handling. Il moderatore? Un consigliere comunale del Pd, ça va sans dire…

Ieri sera, intanto, incursione degli attivisti G7M sul palco del cinema all’aperto di piazza Maggiore: “Il ministro Galletti da forfait, così prima della proiezione di ‘Before the Flood’ abbiamo deciso di parlare noi per affermare che l’ambiente è una questione che non può essere lasciata nelle mani dei G7: da Galletti a Trump. Il pubblico ha applaudito quando è stato srotolato lo striscione e quando abbiamo rilanciato la manifestazione per l’ambiente – contro il G7 dell’11 giugno. Ambiente alla base, non al vertice!”.

