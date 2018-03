I migranti invadono le strade: "Gridiamo libertà!"

Partecipata manifestazione al grido di "Mai più Firenze, mai più Macerata" fino a piazza Nettuno: "Abbiamo visto razzisti sparare, donne e uomini sfruttati, migranti aspettare per mesi le commissioni. Non possiamo fare finta di niente".

24 marzo 2018 - 18:11

Dopo quella di ieri per Afrin, anche oggi una partecipata manifestazione ha animato le strade del centro di Bologna: questa volta per urlare "Mai più Firenze, mai più Macerata. Per la libertà delle e dei migranti", come recitava lo striscione collocato in testa al corteo che è partito da piazza XX Settembre per raggiungere piazza Nettuno, in risposta all'appello lanciato nei giorni scorsi da numerose realtà. Centinaia le persone in piazza, soprattutto migranti. "Abbiamo visto i razzisti sparare, abbiamo visto le donne e gli uomini sfruttati, abbiamo visto migranti aspettare per mesi il giudizio delle commissioni senza documenti, abbiamo visto fratelli e sorelle dormire in strada. Non possiamo fare finta di niente. Noi qui oggi gridiamo libertà!", scrive il Coordinamento Migranti, una delle sigle organizzatrici: "La forza ci viene da noi, noi che lottiamo contro il razzismo di chi spara ma anche contro il razzismo istituzionale che divide i bambini nelle scuole e le lavoratrici e i lavoratori sui posti di lavoro. Molti non sono qui perché hanno paura, molti non sono qui perché i documenti che abbiamo in tasca dicono che siamo diversi. Ma sappiamo che questa è una questione globale, sappiamo che governi europei e africani fanno affari sulla pelle dei migranti sappiamo che i confini attraversano l'Europa. Da questa piazza viene un grido di rifiuto e di libertà".

