Da spazi sociali e realtà autorganizzate una chiamata plurale per manifestare in via Mattei, sabato 7 gennaio’017 alle 10,30: l’appuntamento è in contemporanea con quello lanciato ieri da Forza Italia.

05 gennaio 2017 - 15:27

All Refugees are Welcome – Fuori i razzisti da Bologna

La morte di Sandrine Bakayoko nel cpa di Cona ha riportato a galla tutta la violenza, gli abusi e la disumanità del sistema italiano di accoglienza. Non si può morire così e la giusta rabbia degli altri migranti è stato il gesto di rifiuto di questa condizione di sofferenza. Piuttosto che aprire nuovi lager etnici come i Cie, servirebbe dar vita a politiche di accoglienza diffusa che sappiano valorizzare le esperienze locali e auto-organizzate che invece giorno dopo giorno contribuiscono a costruire una Europa diversa. Dopo la morte di Sandrine circa 100 migranti del cpa di Cona sono stati trasferiti all’hub di Bologna.

Invece di interrogarsi a fondo sulle cause della morte di una ragazza innocente, professionisti del razzismo come Galeazzo Bignami hanno provocatoriamente lanciato per sabato un presidio in via Mattei. Questo sciacallaggio sulle sofferenze di chi scappa da guerre e miseria è inaccettabile. Bologna è città libera e accogliente, gli unici non ammessi sono i razzisti e i fascisti. Per questo come Tpo e Làbas lanciamo insieme ad altre realtà cittadine un contro-presidio per sabato alle 10:30 in via Mattei e invitiamo tutta la Bologna accogliente e solidale a partecipare.

Tpo

Làbas

Contro Cie e business dell’accoglienza sosteniamo la giusta rabbia dei migranti di Cona

Non abbiamo fatto in tempo a distinguere i contorni del piano di apertura di “un Cie in ogni regione” promosso dal neoministro Minniti, che abbiamo dovuto rivolgere la nostra attenzione sul centro di prima accoglienza di Cona, e sulla morte di una venticinquenne che tutto lascia pensare sia dovuta a un grave ritardo nel chiamare i soccorsi: la telefonata è partita alle 13, ma il decesso è stato datato dall’autopsia alle nove di mattino. Di questo si parla pochissimo, e in secondo piano passa anche la storia di in un centro noto per gravi mancanze igieniche, scarso rispetto della dignità delle persone, oggetto dell’ennesima inchiesta giudiziaria per le ruberie delle coopeerative appaltatrici, mentre la giusta rabbia delle compagne e dei compagni della donna (rivolta a oggetti e strutture, mentre nessuna persona è stata toccata) passa nel dibattito pubblico per un atto pressoché terroristico.

E’ cavalcando questo allarme che Forza Italia ha annunciato una manifestazione per sabato in via Mattei, dove alcuni dei migranti di Cona sono stati trasferiti. Ma davanti all’ex caserma Chiarini andremo anche noi, sabato mattina alle 10.30, insieme a tante e tanti compagni antirazzisti, per rispedire al mittente ogni strumentalizzazione xenofoba, così come ogni discriminazione e limite alla libertà di movimento di tutti i migranti (che fuggano da guerre o miseria non ci interessa proprio), e denunciare un sistema che trasforma l’accoglienza in un business feroce e disumano.

Vag61 – Spazio libero autogestito

7 gennaio: solidarietà alle/ai migranti rinchius@ nell’HUB di via Mattei!

Per sabato 7 gennaio lanciamo un presidio insieme ad altre realtà autorganizzate cittadine per portare la nostra solidarietà alle e ai migranti reclusi di fatto nell’hub di Via Mattei, e per dare una risposta alle provocazioni dei cripto-fascisti di Forza Italia, l’indecente Galeazzo Bignami in testa, che per quel giorno hanno annunciato nello stesso posto una manifestazione razzista contro le persone giunte ieri dal Cpa di Cona. I recenti fatti testimoniano ancora una volta la vergognosa gestione del sistema dell’accoglienza: ecco che appena qualcun@ tenta di far emergere la situazione e di ribellarsi a quelle condizioni infami, subito si alzano le voci della classe politica al completo – dal Pd a Forza Nuova – che ha tutto l’interesse di cavalcare quella paura fomentata con la manipolazione delle informazioni e con anni di politiche migratorie disumane, e che dai Cpt ai Cie al sistema hot spot non hanno mai visto cambiare la logica di fondo: il ricatto del permesso di soggiorno, il razzismo istituzionale della Bossi-Fini e i grandi interessi economici che si mascherano dietro il sistema accoglienza.

Alle dichiarazioni del Ministro Minniti e di altri politicanti sulla possibile riapertura dei Centri di Identificazione ed Espulsione (Cie), ai fascisti Bignami &C. rispondiamo con la lotta e la solidarietà con le/i migranti!

Non viviamo più come schiave/i!

7 gennaio h 10.30 in Via Mattei

Collettivo Exarchia

Sabato 7 h.11 in via Mattei presidio solidale con i migranti che lottano

La vicenda della morte di Sandrine nel centro di prima accoglienza di Cona e della rivolta che ne è seguita si estende a un altro luogo di controllo e sopraffazione: l’ex cie di Bologna, ora hub regionale, in via Mattei. Ieri meno di cento migranti sono stati trasferiti dalla base militare di Cona alla struttura bolognese. Nel clamore mediatico e nell’ampio dispiegamento delle forze dell’ordine si è fatto spazio uno striscione che ha il nostro sostegno: “Non siete soli, solidali con chi si ribella!”.

Crediamo sia più che necessario tornare davanti all’ex cie per esprimere il nostro sostegno verso i migranti trasferiti, convinti che l’operazione non sia altro che una seconda punizione per chi ha espresso la propria rabbia verso condizioni di vita inaccettabili: da un luogo disumano come la base di Cona i migranti sono stati spostati forzatamente in una struttura dove si ritrovano le stesse condizioni: sovraffollamento (700 persone per 270 posti!), cibo scadente, isolamento geografico, alienazione, assenza di libertà nelle scelte quotidiane e nei programmi di vita.

Ci ritroveremo, quindi, insieme ad altre realtà solidali, sabato alle 11 in via Mattei, in opposizione al presidio xenofobo organizzato dai partiti politici che fanno del razzismo la loro bandiera. Saremo di fronte all’ex cie per parlare con le persone che in questo periodo buio dell’Europa subiscono in prima persona le privazioni della cosiddetta accoglienza e la minaccia costante dell’espulsione. Sabato, inoltre, sarà la prima occasione per affermare un secco NO collettivo ai progetti governativi di riapertura di un centro di identificazione ed espulsione in Emilia Romagna. Né attraverso il carcere amministrativo che punisce chi non ha commesso nessun reato, né con altri mezzi (hub, hotspot, cara, falso umanitarismo, deportazioni) accettiamo la privazione della libertà dei e delle migranti!

Bologna NoBorders

