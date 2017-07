Hub via Mattei, protesta dei minori

Manifestazione nella giornata di ieri: la motivazione principale dell’iniziativa sarebbe legata alla permanenza eccessivamente prolungata all’interno dell’ex Cie.

19 luglio 2017 - 12:57

Giornata di protesta, ieri, all’Hub per richiedenti asilo di via Mattei. A farsi sentire sono stati i minori stranieri non accompagnati, che hanno attuato una manifestazione e chiesto di essere ricevuti dagli operatori della struttura. La motivazione principale della protesta sarebbe legata alla loro permanenza eccessivamente prolungata all’interno dell’ex Cie. Una delegazione alla fine ha incontrato gli operatori, consegnando loro una lettera contenente le ragioni della manifestazione.

