Guernelli, inchiesta verso l’archiviazione

La Procura ha già formulato la richiesta, che a breve arriverà sul tavolo del gip. Nei giorni scorsi era trapelata una ricostruzione che motivava il blitz nel circolo con una sospetta fuga di gas.

24 luglio 2017 - 20:13

Indagini rapidissime: la Procura di Bologna ha già deciso di chiedere l’archiviazione dell’inchiesta per danneggiamento aggravato e furto aggravato per i danni subiti dal circolo Arci Guernelli durante lo sgombero, avvenuto il 14 luglio, del comparto Acer di via Gandusio. La richiesta sarebbe stata formulata nella serata di oggi e dovrebbe arrivare in tempi brevi sul tavolo del gip. Probabile che la Procura abbia fatto propria la ricostruzione, trapelata nei giorni scorsi, secondo cui le porte del circolo sarebbero state sfondate a causa di una sospetta fuga di gas.

