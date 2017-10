Giurisprudenza, Cua occupa la sala del seminario Fuan

Hobo e Assemblea di scienze Politiche confermano l'appuntamento alle 16 in piazza Verdi, nella notte attacchinaggio in via Zamboni.

09 ottobre 2017 - 11:06

E' in corso da tutta la mattina l'occupazione dell'aula di Giurisprudenza, al 22 di via Zamboni, dove nel pomeriggio è previsto il seminario sulla Guerra in Siria promosso da Fuan-Azione Universitaria. L'intenzione, fa sapere il Collettivo Universitario Autonomo, è rimanere a oltranza per impedire che l'iniziativa abbia luogo.

"Se si parla di Siria si deve parlare della rivoluzione in Rojava - aggiungono gli studenti su Facebook - Non permetteremo che l'estrema destra si insinui in università con la scusa di qualche pretestuoso dibattito!". Alle 12 è convocata un'assemblea: "Invitiamo tutti e tutte a raggiungerci!".

Hobo intanto conferma l'appuntamento delle 16 in piazza Verdi, diffondendo su Facebook le fotografie di un attacchinaggio, stanotte in via Zamboni, per attaccare il "contributo" dell'Alma Mater all'iniziativa che vede partecipare i rossobruni dell'associazione Eurasia: "Nessuno spazio ai dibattiti fascisti in Università!". Prende posizione anche l'Assemblea di Scienze politiche, con uno striscione affisso a palazzo Hercolani: "Fuori i baroni della guerra e i fascisti che la appoggiano dalle nostre università!

Ci vediamo in Piazza Verdi alle h.16, gli stragisti di ieri non passeranno!".

