Garibaldi 2, sospese le operazioni di sgombero

Sgb, dopo un incontro avuto ieri con il sindaco Priolo: “Risultato ottenuto grazie alla determinazione degli abitanti”. Notificata una denuncia al sindacato. Oggi alle 19 assemblea davanti al Comune di Calderara, in piazza Marconi.

28 agosto 2016 - 16:25

Dopo l’allontamento delle prime 47 persone dal complesso Garibaldi 2 (noto anche come Bologna 2), l’amministrazione di Calderara di Reno è stata “costretta a sospendere lo sgombero perchè non ha soluzioni alternative”. Lo riferisce lo Sportello diritti sociali dell’Sgb, che per oggi alle 19 dà appuntamento per un’assemblea pubblica. La decisione del Comune è arrivata ieri, al terzo giorno di presidio davanti al municipio da parte degli inquilini e dei proprietari degli appartamenti, dopo che una delegazione ha ottenuto un faccia a faccia con il sindaco Irene Priolo. “L’incontro, richiesto dagli abitanti fin da subito, è stato preceduto dallo sgombero violento all’interno del Comune voluto dalla stessa Priolo, dalle minacce di sottrazione di minori poiché le famiglie non hanno accettato soluzioni precarie come la sistemazione in un albergo per pochi giorni e dalla provocazione dei Carabinieri che questa mattina hanno voluto accompagnare in caserma il rappresentante sindacale Sgb per notificargli una denuncia”, per manifestazione non autorizzata. “Tutto questo non faceva presagire una reale volontà dell’amministrazione di trovare soluzioni concrete; infatti alle proposte della delegazione di fermare lo sgombero e aprire una trattativa seria alla presenza del sindacato e degli avvocati, la Giunta ha rigidamente ribadito soluzioni solo per pochi. La determinazione dimostrata dagli abitanti ha comunque costretto Priolo a sospendere momentaneamente la continuazione dello sgombero prevista. L’atteggiamento arrogante di questa giunta Pd ancora una volta non si smentisce”. Gli abitanti del Garibaldi 2, in assemblea, in seguito hanno stabilito di continuare il presidio ed invitano tutta la cittadinanza solidale a partecipare all’assemblea di oggi, alle 19, in piazza Marconi a Calderara.

