Galaxy, residenza per tutti

Rinviato inoltre uno sfratto in Bolognina, mentre un ex occupante del condomonio Galliera ottiene una casa popolare: “Una importante giornata di lotta per l’abitare, che fa iniziare nel modo migliore una nuova stagione di resistenza”.

15 settembre 2016 - 15:14

“Anche l’ultima delle tre famiglie a cui era stata negata la residenza e a cui era stato notificato il rilascio dell’alloggio di transizione entro il 30 giugno scorso si è vista notificare l’atto di residenza”. Ne danno notizia oggi gli attivisti di Social Log, rivendicando di essere “riusciti a imporre” l’atto e la sospensione del rilascio. Commenta il collettivo: “Una doppia soddisfazione sia nei confronti di Asp che arbitrariamente aveva deciso chi poteva avere una residenza al Galaxy e chi no, e una ennesima conquista del comitato degli inquilini in transizione abitativa, segno della determinazione e della continuità della lotta per il diritto all’abitare che anche dopo gli sgomberi amplia e fortifica la vertenza delle famiglie in emergenza abitativa”.

La notizia è arrivata proprio mentre era in atto un picchetto antisfratto, “a casa del signor Abdessamad che da mesi non ha più potuto pagare l’affitto di casa perché licenziato dalla cooperativa di facchinaggio dove lavorava. Dopo 11 ore di picchetto alla Bolognina siamo riusciti a far desistere l’ufficiale giudiziario e a conquistare un bel rinvio”

E c’è una terza buona nuova da registrare: “L’assegnazione di casa popolare per la famiglia di Lasen, che dopo due anni di lotta, occupazioni e sgombero di via Mura di Porta Galliera ha conquistato le chiavi di una casa di edilizia popolare al Pilastro”. Insomma, “una importante giornata di lotta per il diritto all’abitare a Bologna che fa iniziare nel modo migliore una nuova stagione di resistenza e conflitto sociale nel nostro territorio.Mai più senza casa! Alla lotta!”.

