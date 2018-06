"Fuori da Xm24", in Comune odg bipartisan invoca prescrizioni

Il Pd si accoda un'altra volta al centrodestra votando in Consiglio contro la festa di quartiere programmata dal centro sociale dalle 11 di questo sabato.

25 giugno 2018 - 18:59

Pubblicizzata da più di dieci giorni, oggi la giornata dedicata da Xm24 all'autogestione, con'iniziative per le strade della Bolognina a partire dalle 11 del mattino di questo sabato, ha improvvisamente messo in agitazione l'intero Consiglio comunale. È stato infatti approvato quasi all'unanimità un'ordine del giorno, proposto del capogruppo di Forza Italia Marco Lisei (che definisce l'iniziativa "una sfiga" e prevede "una bolgia, fiumi di alcolici, musica fino a tardi"), per invitare la Questura a imporre delle prescrizioni all'iniziativa. Il Pd, fatto salvo qualche emendamento al testo, non si è posto nessun problema ad accodarsi una volta in più al centrodestra, cogliendo l'occasione per ricordare che gli spazi dell'ex mercato "saranno liberati, speriamo non con uno sgombero, perché l'amministrazione vuole farci altro". Coalizione civica si è astenuta.

