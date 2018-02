Foibe, antifascisti contestano la fiaccolata nazionalista [video+audio]

Alla chiamata di 'Azione universitaria' e altri rispondono solo attempati nostalgici. Dalla contromanifestazione l'accoglienza è a suon di cori a ripetizione.

10 febbraio 2018 - 21:06

Un nutrito presidio si è radunato dalle 17 di oggi pomeriggio intenzionato a contestare l'annunciata fiaccolata nella giornata del ricordo delle foibe organizzata dall'irridentista Comitato 10 febbraio e gli studenti di destra di Azione Universitaria. Sulla grata del Nettuno in restauro il Nodo Sociale Antifascista ha esposto lo striscione nero "Contro il fascismo", già visto in numerose mobilitazioni degli ultimi dieci anni.

Circa un'ora e mezza dopo una dozzina di persone munite di fiaccola, decisamente troppo avanti con gli anni perché qualcuno facesse parte di un'associazione giovanile, è arrivata in ordinata fila per due da via d'Azeglio, per entrare nel cortile di palazzo d'Accursio e terminare lì l'iniziativa, tra interventi di stampo fortemente nazionalista, protetti da un vistoso dispositivo di Polizia in antisommossa e in borghese che li ha poi scortati fuori dall'uscita posteriore. Tra di loro, il capogruppo di Forza Italia in regione Galeazzo Bignami e il candidato di Casapound Filippo Berselli. Gli antifascisti li hanno accolti intonando cori a ripetizione per tutto il (breve) tempo della loro permanenza.

> Ascolta l'intervento di un antifascista contro la retorica storicamente infondata del Giorno del ricordo:

> Il video della piazza:

