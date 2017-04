Finito il Piano freddo, “dormitori tutti sgomberati”

“La Prefettura aveva assicurato ai richiedenti asilo che non sarebbe successo”, attacca il Coordinamento migranti, che promette: “Si reagirà con tutti i mezzi a disposizione”.

01 aprile 2017 - 17:02

“Stamattina sono stati sgomberati tutti i dormitori. Non più tardi di due giorni fa la Prefettura aveva assicurato ai migranti richiedenti asilo che questo non sarebbe successo, garantendo di gestire la situazione. Ora si capisce perché, dopo aver annunciato la sua presenza, il Comune non si è presentato all’incontro”. Lo riferisce su Facebook il Coordinamento migranti, che nei giorni scorsi insieme a molti richiedenti asilo e ad altre realtà cittadine (Asahi, Accoglienza Degna – Làbas, Lazzaretto-Cispm) aveva sollevato il problema dell’imminente scadenza del Piano freddo, in programma per ieri.

“Se lo sapevano, i funzionari della Prefettura hanno mentito in maniera indecente. Se non lo sapevano- sostiene il Coordinamento migranti- si sono fatti prendere in giro in maniera ridicola. Magari a loro va bene così, i migranti invece reagiranno con tutti mezzi a loro disposizione”.

Articoli correlati