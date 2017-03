Fiera, fumata nera sulle esternalizzazioni

Quasi inesistenti i margini per evitare lo sciopero all’inaugurazione del Cosmoprof di questo venerdì. Usb: “Vogliono traghettare il personale verso società in appalto”. Sgb: “Da Comune e expo solo chiacchiere”.

15 marzo 2017 - 10:20

Ieri i sindacati e Bolognafiere hanno trattato allo sfinimento per cinque ore, ma alla fine è arrivata la rottura. In ballo c’è una drastica riduzione delle ore lavorative, a cui si compenserebbe ricorrendo a esternalizzazioni. La maggior preoccupazione, quella per il destino di 119 dipendenti part-time. E’ quasi certo, dunque, lo sciopero già paventato per l’inaugurazione del Cosmoprof, in calendario questo venerdì.

A vuoto il tentativo di mediazione del Comune, che ha proposto una bozza di intesa che non escludeva il ricorso a società esterne e che che profila incentivi all’esodo dopo una moratoria fino al prossimo giugno su terziarizzazioni e licenziamenti: testo irricevibile secondo tutte le sigle sindacali, ma Palazzo d’Accursio fa sapere di ritenerlo emendabile e che cercherà un accordo in extremis.

Domani i lavoratori decideranno in assemblea quali iniziative di lotta intraprendere, ma lo sciopero per Cosmoprof pare ormai inevitabile: “La garanzia che loro danno è di traghettare il personale verso società esterne”, ha detto al termine dell’incotro il rappresentate di Usb.

Così Sgb su Facebook: “Nell’incontro con Comune di Bologna, Bologna Fiere e sindacati, a fronte di un piano industriale che prevede a pagina 49 il taglio integrale del costo dei 123 lavoratori per i quali 8 mesi fa partì la procedura di licenziamento (2,7 mln), abbiamo sentito solo delle chiacchiere tese a giustificarne l’esternalizzazione. Sgb ha chiesto il ritiro di pag. 49 per potere affrontare successivamente gli altri argomenti critici emersi in questi mesi e con la presentazione del piano industriale. La risposta è stata negativa e dopo molte chiacchiere è stato proposto un verbale di accordo che non fa altro che procrastinare di tre mesi il taglio del personale nella vana speranza di evitare lo sciopero durante Cosmoprof. Per questo per Sgb sarà sciopero!”.

Articoli correlati