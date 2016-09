Fertility day, mezza retromarcia del Comune

Confermata per ora la partecipazione all’evento promosso dal ministero della Salute, non più con l’annunciato “villaggio della fertilità” ma con un convegno al Sant’Orsola.

06 settembre 2016 - 10:26

S alta il “villaggio della fertilità”, la principale iniziativa che Palazzo d’Accursio aveva previsto nella contestata giornata voluta dal ministero della Salute. L’ha comunicato l’assessore alla Sanità Rizzo Nervo. L’Amministrazione non contesta tuttavia il Fertility Day nel suo complesso: l’assessore esprime “disappunto” per la campagna comunicativa del governo perché “ha tradito l’impostazione originaria dell’evento”, trattando il tema “in maniera sbagliata e a tratti anche abbastanza volgare”, ma chiede al contempo di “verificare la possibilità di ritornare ai presupposti originari” dell’iniziativa, a cui il Comune intende comunque partecipare con “un convegno medico sulla salute sessuale e riproduttiva delle donne e degli uomini”, non in Salaborsa come previsto in origine ma nell’aula magna del Sant’Orsola. “Siamo in una discussione con il ministero” per capire “effettivamente i contenuti e il senso del convegno”, ha detto l’assessore.

Articoli correlati