Fascisti sfregiano il murales di Xm24, “fastidiosi come zanzare”

Dopo gli imbrattamento in zona universitaria, nuova provocazione contro il centro sociale di via Fioravanti, che fa sapere: “Le scritte sui nostri muri sono già state cancellate, la nostra presenza è ancor più determinata”.

25 agosto 2016 - 19:19

Dopo l’imbrattamento dei murales di via Zamboni e piazza Verdi, anche Xm24 è stato preso di mira da alcuni neofascisti armati di bomboletta che, approfittando delle vuote notti d’agosto, hanno disegnato varie croci celtiche sul murales antifascista che da alcune settimane accoglie chi passa davanti al muro del centro sociale. In un comunicato, gli attivisti di Xm24 mettono in luce la stagionalità da “zanzare” dei coraggiosi fascisti bolognesi: “Nelle caldi notti bolognesi, fastidiosi come zanzare, rigurgiti fascisti si aggirano per le strade del quartiere… A pochi giorni fa risale la notizia dell’infame imbrattamento dei murales di piazza Verdi e di via Zamboni, realizzati dall’artista Aladin; la scorsa notte invece, il murales ‘Antifa’ (realizzato con i Volks Writerz) sui muri esterni dell’Xm24 è stato sfregiato con croci celtiche e simil-fasci littori. Non ci interessa dare un nome o una sigla di qualche movimento politico, non è il nostro compito. Ci preme invece sottolineare come solo con il buio di una città deserta, i fascistoidi bolognesi tentino di marcare una presenza che nei fatti consiste solo in sfregi sui muri e ridicoli presidi sempre protetti dall’ammiccante polizia. L’Antifascismo a Bologna, non è stagionale nè occasionale. E’ forte e vive nelle persone, nelle esperienze sociali autogestite, nelle strade di questa città ogni giorno. Le scritte sui nostri muri sono già state cancellate, la nostra presenza ancor più determinata. Che si tratti di scritte sui muri, videosorveglianza, politiche razziste, sgomberi o violenze, combatteremo il fascismo con ogni mezzo necessario”.

