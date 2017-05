Fascisti imbrattano il momumento alla Brigata Maiella

Croci celtiche, svastiche e la scritta “Duce” sono state tracciate stanotte sui blocchi di pietra che al Savena ricorda il contributo dato dai partigiani abruzzesi alla liberazione di Bologna.

13 maggio 2017 - 14:20

Ancora sfregi fascisti sui simboli della Resistenza disseminati per Bologna: stavolta è stato colpito il monumento dedicato alla Brigata Maiella, che ricorda il contributo dato dai partigiani abruzzesi per la liberazione del capoluogo emiliano, imbrattato la scorsa notte con croci celtiche. svastiche e la scritta “Duce”.

Il monumento, che si trova in un parco all’angolo tra via Marx e viale Lenin, nel quartiere Savena, è costituito da tre blocchi di pietra che simboleggiano il profilo delle cime della Maiella, provenienti dal massiccio abruzzese. Sul monumento è incisa la scritta: “Sulle strade della Brigata Maiella il lungo cammino per la libertà”. Il Comune ha fatto sapere di essersi già attivato per cancellare le scritte, con un seconto intervento in programma nei prossimi giorni per il ripristino definitivo.

Articoli correlati