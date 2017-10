Ex Galaxy, le famiglie in presidio permanente

E' iniziato stamattina, alla scadenza dei termini per il rilascio dell'immobile. Dieci i nuclei ancora presenti. Social Log: "La totale assenza di proposte abitative dignitose è una palese violazione del diritto alla casa".

31 ottobre 2017 - 19:40

"A due anni di distanza dallo sgombero dell’Ex-Telecom e dall’apertura del Galaxy, oggi, 31 ottobre, era stata fissata la data di scadenza per il rilascio dell’immobile. Dopo un mese di mobilitazioni messe in atto dal comitato inquilini Galaxy, che hanno portato anche al blocco del Question time di venerdì scorso, solo alcune delle famiglie del Galaxy hanno trovato una ricollocazione dignitosa. Questa mattina le ultime dieci famiglie rimaste al Galaxy hanno dato vita ad un presidio per evitare di essere sfrattate e finire in strada". La racconta Social Log, aggiungendo che "le uniche soluzioni prospettate dagli assistenti sociali sono, ad oggi, l’ospitalità temporanea all’interno dell’ostello San Sisto, fatta solo verbalmente e senza la certezza su tempistiche e future ricollocazioni in alloggi idonei ad ospitare nuclei familiare con minori, disabili e anziani".

Scrive ancora Social Log: "Riteniamo che la totale assenza di proposte abitative dignitose costituisca una palese violazione del diritto alla casa e attesti il fallimento del percorso di transizione abitativa che l’amministrazione ha messo in campo con l’apertura del Galaxy. Il presidio delle famiglie del comitato inquilini Galaxy diventerà da oggi permanente al fine di ottenere delle proposte certe e garantite sul futuro delle donne, degli uomini e dei bambini che ancora oggi vivono al Galaxy. La lotta continua".

