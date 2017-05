Erp, la Lega chiede di accelerare gli sfratti e Gualmini ci sta

La vicepresidente regionale si accoda al Carroccio. Intanto, Acer sgombera due appartamenti in zona San Donato: allontanati adulti e minori. Guai per l’azienda sul fronte contabile.

26 maggio 2017 - 10:45

La scena si è svolta ieri nella Sala B-C del palazzo della Regione in viale Aldo Moro, che ospita la commissione Territorio, ambiente e mobilità dell’Assemblea legislativa. Il consigliere leghista interviene sul tempo lasciato alle famiglie inadepienti per lasciare libera la casa popolare: “Un anno mi pare eccessivo”, dice. Risponde la vicepresidente della Giunta Elisabetta Gualmini: “Cambieremo la legge, è un termine troppo lungo”, concede, spiazzando perfino il consigliere dem, contrario al taglio dei termini.

Intanto, Acer dà notizia dello sgombero di due appartamenti Erp in zona San Donato: “Erano stati materialmente occupati da adulti e minori – scrive l’azienda casa – ma grazie all’intervento tempestivo e coordinato di Acer, Polizia municipale e servizi sociali sono stati identificati e allontanati” e sono state installate porte blindate. “Con la splendida collaborazione di tutte le forze dell’ordine”, si legge poi, “andremo avanti su questa strada con determinazione e grande serenità”. Non susciterà ad Acer la stessa serenità, è facile immaginare, la propria situazione finanziaria: fonti sindacali indicano in 888.000 euro lo sbilancio a fine 2016.

Articoli correlati