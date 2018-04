Entrarono nel cda dell'ateneo, pm chiedono 13 condanne

Il Riesame invece ha disposto l'obbligo di firma in Questura per cinque indagati in relazione allo sgombero di Làbas, lo scorso 8 agosto.

13 aprile 2018 - 20:10

La Procura di Bologna ha chiesto condanne tra 14 e 18 mesi per tredici attivisti del Collettivo Universitario autonomo, accusati a vario titolo di violenza privata, oltraggio e interruzione di pubblico servizio aggravata per il blitz in rettorato durante il Cda del 27 novembre 2012.

Per il 26 aprile è fissata la prossima udienza del processo, in cui è attesa la pronuncia della sentenza.

La stampa mainstream riporta inoltre la notizia della decisione del Riesame sulle misure cautelari per cinque indagati per resistenza aggravate e altri reati in relazione allo sgombero di Làbas dello scorso otto agosto: per tutti il giudice ha disposto l'obbligo di firma quotidiana in Questura

