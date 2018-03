Ecco il conto della crisi

La città, in otto anni, ha visto i poveri diventare sempre più poveri e crollare i redditi under 45. Mentre gli uomini continuano a guadagnare molto più delle donne, i migranti meno della metà dei nativi.

20 marzo 2018 - 14:33

Il 20% dei contribuenti più poveri, in città, ha guadagnato in media 3258 euro nell'anno 2015. Nel 2007, prima della crisi, la media era di 4420 euro. Il dato l'ha fornito l'Ufficio statistica del Comune, negli scorsi giorni, in commissione, segnalando come i casi di indigenza più grave si ritrovano tra i giovani, i più colpiti della precarietà occupazionale.

In otto anni il numero dei contribuenti under 45 è crollato infatti di 12.354 unità. Inoltre, un trentenne guadagna in media 16.000 euro, erano 20.000 (rivalutati ai prezzi di oggi) quindici anni fa. Sono cresciuti, invece, i redditi degli over 55.

Passando alle medie dell'intera cittadinanza, i migranti (il 10% del totale) guadagnano meno della metà dei nativi (12.400 euro contro 27.000), gli uomini il 47% in più delle donne.

