E il Pd vota il difensore civico con la ruspa sulla t-shirt

Eletta in Regione una consigliera comunale leghista di Parma, con i voti di centrodestra e democratici. Mentre tra i nuovi componenti del Corecom c'è un collaboratore della rivista Eurasia.

20 giugno 2018 - 11:25

Carlotta Marù, consigliera comunale leghista a Parma, è stata eletta difensore civico regionale dell'Emilia Romagna. Fiera oppositrice dello ius soli, su Facebook ha anche una foto in cui indossa una maglietta con il disegno della ruspa. A votare per il suo nome, oltre al centrodestra, il Partito democratico. Gli alleati di governo del M5S, invece, hanno optato per un altro nome, risultato sconfitto.

Il difensore civico raccoglie i reclami dei cittadini su tutti i temi inerenti la pubblica amministrazione e i servizi essenziali. E' competente su moltissimi temi tra cui migranti, disabilità, sanità, previdenza sociale, trasporti, ambiente, opere pubbliche, istruzione.

Sono stati eletti anche i nuovi membri del Comitato regionale sulle comunicazioni (Corecom), l'organo che su scala locale svolge funzione analoga all'autorità garante nazionale. Uno di loro è un collaboratore della rivista Eurasia.

