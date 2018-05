Doppio sgombero in via del Terrapieno

Gli agenti della Municipale ieri sono intervenuta in due edifici dell'Opea pia Davia Bargellini, denunciando tre persone di nazionalità rumena. Una buona notizia, intanto, arriva dallo Sportello Antisfratto di Imola.

19 maggio 2018 - 16:03

Nuovo (e doppio) sgombero da parte della Polizia municipale di Bologna. Ieri mattina il reparto San Vitale-San Donato è intervenuto in due edifici in via del Terrapieno 34 e 36, dopo la querela presentata dalla proprietà, cioè l'Opera pia Davia Bargellini. La Municipale, ha fatto sapere il Comune, ha trovato "segni evidenti di occupazione recente e tre persone di nazionalità rumena", tutte denunciate in stato di libertà. Ora la proprietà "dovrà mettere in sicurezza gli edifici per evitare nuove occupazioni, nel rispetto del Regolamento di Polizia urbana del Comune", ha scritto l'amministrazione, rivendicando di aver "rapidamente ripristinato la legalità". Ma sul miglior uso che si potrebbe fare dei due immobili dell'Opera pia, invece, il Comune pare non aver nulla da dire.

Una buona notizia, intanto, arriva dallo Sportello Antisfratto di Imola: ieri "una famiglia, per la quale il mese scorso avevamo ottenuto il rinvio dello sfratto, è riuscita dopo una difficile ricerca a firmare un nuovo contratto di affitto! La solidarietà tra le persone ha permesso di guadagnare il tempo necessario affinché la situazione si risolvesse, evitando l'ennesimo sfratto senza soluzioni dignitose e consentendo alla famiglia di sistemarsi".

