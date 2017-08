Dopo lo sgombero, la sfida: “Riapriamo Làbas” [foto]

Il collettivo: “Da vigliacchi sgomberare in pieno agosto”. Merola e Pd tentano di addebitare tutto a una “iniziativa autonoma della magistratura”. Numerosi attestati di solidarietà. I nostri scatti stamattina in via Orfeo.

08 agosto 2017 - 13:00

“Hanno sgomberato Làbas dopo tre ore di resistenza e barricate incendiarie. Lo hanno fatto in pieno agosto, da vigliacchi quali sono e saranno per sempre. Ci sono persone che stanotte hanno percorso 300, 500, 800 km per lottare assieme a noi come dei leoni e resistere alla violenza inaudita della polizia”. Così il collettivo che ormai da anni occupava l’ex caserma Masini di via Orfeo dopo il blitz delle forze dell’ordine di stamattina. “Ma se pensano di poter mettere la parola fine a Làbas e consegnare questo spazio ai palazzinari che ci faranno un albergo di lusso- scrive Làbas, su Facebook- si sbagliano. Questo è quello che vorrebbe chi governa questa città e di questo chiederemo conto all’amministrazione di Virginio Merola! In contemporanea hanno sgomberato anche il Laboratorio Crash, altro luogo di autogestione e conflitto in città. A loro va tutta la nostra solidarietà e la condivisione della rabbia.” Mentre scriviamo, è in corso la conferenza stampa degli attivisti “per rilanciare le prossime iniziative che metteremo in campo sin da subito. #RiapriamoLàbas“.

Merola, da parte sua, tenta di tirarsi fuori dalla mischia: gli sgomberi di oggi, dice “seguono un’autonoma attività

della magistratura sulla quale, nel rispetto dei ruoli e della lealtà tra istituzioni, non ho titolo per interferire”. Fa eco il segretario provinciale Pd auspicando “l’avvio di un confronto istituzionale per individuare un luogo adatto per dare continuità a queste esperienze”.

Intanto sul web e sui social network si susseguono gli attestati di solidarietà per i due spazi sociali: un elenco inevitabilmente non esaustivo comprende La Casona di Ponticelli, Lazzaretto, Vag61, Noi restiamo, Connessioni precarie, Coordinamento migranti, Fiom, la BaLotta continua, Internazionale trash ribelle, Hobo, Xm24, Laboratorio Smaschieramenti, Circolo anarchico Berneri, Cassero.

