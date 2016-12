Dopo le cariche il Cua in piazza Verdi: “Alessio, Lomaz, Antonio liberi subito” [audio]

Questa sera una piazza solidale con i tre studenti arrestati in mattinata. Domani nuova manifestazione davanti alla mensa.

03 novembre 2016 - 22:07

Alla fine di una lunga giornata di lotta e di soprusi polizieschi, questa sera il Cua ha dato appuntamento in piazza Verdi in solidarietà con tre manifestanti arrestati questa mattina dalle forze di polizia. Gli studenti del collettivo ai microfoni riferiscono che i tre verranno processati domani per direttissima, e rilanciano quindi un nuovo appuntamento in piazza Puntoni per domani, sempre a ora di pranzo, per continuare la lotta per una mensa accessibile a tutti. La parola d’ordine anche questa sera è stata: “Resisteremo un minuto più di voi!”

>Ascolta l’intervista a un attivista del Cua:

