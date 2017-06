G7, dopo i fermi in Questura subito due processi

Riceviamo a pubblichiamo: “Alla fine di una giornata infame che per più di 12 ore ha visto 20 compagn* trattenut*”, lunedì 12 giugno’017 due direttissime: presidio di “complici e solidali” alle 9 in via Farini.

12 giugno 2017 - 00:27

“Alla fine della giornata infame che ha visto trattenut* per più di dodici ore venti compagn* in questura, alla fine della settimana ancora più infame che, nel ‘clima’ del G7, è stata costellata di misure preventive del tutto intollerabili, dispensate a pioggia sui corpi e sulle vite di molte e molti di noi, alla fine di tutto ciò, due compagn* sono stat* trattenut* per essere processat* in direttissima domani mattina”. E’ l’aggiornamento diffuso nella tarda serata di oggi tramite un comunicato, che riceviamo e pubblichiamo, a firma “(quasi) tutti le altre”.

Si aggiunge nel comunicato: “Per questo, complici e solidali, chiamiamo un presidio domani alle ore 9 davanti al tribunale di via Farini con un solo obiettivo: tutte liberi tutti libere!”.

