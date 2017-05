“Dieci anni dopo, per non dimenticare Dodi”

Nasce un Comitato spontaneo per l’intitolazione di una rotonda della Barca a Domenico Maracino, anima di numerose esperienze sociali e politiche come l’Iqbal Masih, la Lista Reno e Asia: oggi primo incontro.

07 maggio 2017 - 12:33

“C “. Nasce il Comitato spontaneo Una rotonda per Dodi, che intende ricordare a dieci anni dalla scomparsa la figura di Domenico Maracino, anima di numerose esperienze sociali e politiche che hanno attraversato la storia di Bologna (tra queste il circolo Iqbal Masih, la Lista Reno per il rilancio dello stato sociale e Asia).

Riceviamo e pubblichiamo dal Comitato: “A dieci anni dalla scomparsa di questo istrionico personaggio, figlio adottivo del quartiere Barca di Bologna, un gruppo di persone si riunisce domenica 7 maggio prossimo (oggi, ndr) dalle 14 di fianco all’ingresso principale dello Stadio Dall’Ara con l’intento di annunciare la nascita di questo modesto progetto di raccolta firme per l’intitolazione della rotonda della Barca a Dodi per il suo impegno sociale e per la solidarietà dimostrata verso le persone, l’ambiente, gli animali. Chiunque voglia condividere con il progetto è benvenuto”.

