Di nuovo polizia nelle scuole

Al Liceo artistico controlli antidroga: gli agenti “hanno fermato una ventina di studenti e portato via un ragazzo”, riferisce il Cas, che parla di “assurdi attacchi provocatori”.

26 marzo 2017 - 18:07

Di nuovo controlli antidroga nelle scuole di Bologna.”Ci è giunta la notizia che il giovedì appena passato sono arrivati al Liceo artistico dei poliziotti, che hanno fermato una ventina di studenti, facendogli perdere un’ora di scuola, e portato via un ragazzo”. E’ la segnalazione fatta su Facebook dal Cas: a chiamare la polizia sarebbe stata la dirigenza, sulla base di alcune “vaghe ipotesi” sulla presenza di uno “spacciatore”. Commenta il collettivo: “Ci sembra assurdo che, nel 2017, ci siano ancora questi attacchi provocatori da parte di chi ha il potere. La scuola dovrebbe essere un luogo in cui uno studente possa crescere, formarsi e confrontarsi senza avere paura di ciò che dice, pensa o fa. Dovrebbe essere un luogo che non abbia perennemente poliziotti in borghese o volanti fisse all’entrata e all’uscita da scuola, in questo modo un ragazzo non fa altro che sentirsi in una gabbia, circondato da gente che giudica quello è”.



