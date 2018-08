Dalla Tav alla progettazione del tram di Bologna

La progettazione della prima linea della nuova infrastruttura cittadina, tramite gara, è stata assegnata alla cordata guidata da una compagnia francese coinvolta nei lavori per la realizzazione della Torino-Lione.

30 agosto 2018 - 17:19

Il futuro tram di Bologna nascerà con il timbro di un colosso già coinvolto nei lavori dell'alta velocità Torino-Lione. Sarà infatti una cordata guidata dalla compagnia parigina Systra a progettare la prima linea del tram, denominata "rossa", che nelle intenzioni del Comune collegherà l'area del Caab e di Fico con Borgo panigale, passando per il centro della città. Come riportato durante l'estate dal Corriere di Bologna, la cordata capeggiata dalla Systra si è aggiudicata la gara per la progettazione battendo la concorrenza di altre sei offerte. E solo pochi mesi fa, come riferito dalla stampa, il nome della stessa Systra è comparso tra quelli delle società a cui sono state assegnate le tre direzioni dei lavori (per quanto riguarda il versante francese) del tunnel di base lungo 57,5 chilometri della Tav. Nello specifico, Systra fa parte di un raggruppamento (con capofila la Setec Tpi) a cui è stata aggiudicata la direzione lavori del lotto 2. L'assegnazione delle tre direzioni lavori rappresenta "uno snodo determinante per avviare la realizzazione del tunnel di base della Torino-Lione", hanno dichiarato i vertici della Telt, la società incaricata di realizzare e gestire la Tav.

