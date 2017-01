Da ZERO a DIECI Il calendario 2017 per i 10 anni di Zic.it

23 gennaio 2017 - 16:38

E’ in distribuzione il calendario 2017 di Zic.it, nella doppia versione pubblicata in questa pagina. Di mese in mese, di lotta in lotta! E questa volta l’occasione è speciale, visto che il nostro quotidiano on line autogestito taglia il traguardo dei dieci anni di attività. Festeggia con noi richiedendo il calendario a Vag61 – Spazio libero autogestito in via Paolo Fabbri 110 e tutte le volte in cui la nostra redazione sarà in giro per la città.

Potrai approfittarne anche per contribuire all’esistenza di Zic, un progetto orgogliosamente autoprodotto e autofinanziato: l’impegno che lo fa vivere è del tutto volontario e ogni piccolo contributo può aiutarci a sostenerlo.

Perchè passano gli anni, ma la strada è sempre quella e sempre uno l’avvertimento: non rovinarsi la media, mai prendere più di ZERO IN CONDOTTA.

