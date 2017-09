Croce celtica per anello: ecco chi segue il "bus dell'odio" [foto]

Altro che "non siamo intolleranti": tra i sostenitori della campagna che due giorni fa ha fatto tappa in piazza VIII Agosto, come dimostra l'immagine che pubblichiamo, c'è chi non si fa problemi ad esporre simboli neofascisti.

29 settembre 2017 - 10:13

"Noi non siamo contro i diritti o la personalità di nessuno ma siamo per la libertà educativa delle famiglie". Oppure: "Respingiamo con forza qualsiasi accusa di violenza o intolleranza, completamente infondata". Ecco come si presentano gli organizzatori del "bus dell'odio" che due giorni fa è passato da Bologna per attaccare le scuole in cui si promuovono progetti di educazione al rispetto delle differenze perchè "i bambini sono maschi e le bambine sono femmine". Toni pacati e un bus tutto rosa, dunque, per scrollarsi di dosso le accuse di integralismo e la puzza di neofascismo. Sforzi inutili, se poi appresso al bus si presentano personaggi che indossano una croce celtica per anello, come dimostra la foto che pubblichiamo in questa pagina, scattata l'altro giorno in piazza VIII Agosto durante la sosta del bus.

