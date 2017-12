Crash: "Rivitalizzeremo spazi abbandonati da anni"

Dal Comune la disponibilità a farsi garante con i proprietari privati di una rosa di edifici in disuso su cui non pendono progetti. La soluzione potrebbe concretizzarsi già tra due settimane.

01 dicembre 2017 - 10:42

"Passi avanti" verso una nuova sede per il centro sociale sgomberato a luglio dallo stabile di via della Cooperazione che occupava dal 2009, e poi nuovamente lo scorso mese dall'ex Veneta di via Zanolini. Lo hanno detto ieri gli attivisti stessi dopo aver parlato a Palazzo D'Accursio con il capo di gabinetto del sindaco, il presidente del Navile e alcuni funzionari comunali: un "incontro positivo" in cui sono state "recepite le istanze sociali e culturali" del collettivo.

La strada passa per la disponibilità del Comune (che ai cronisti non smentisce, assicurando che si tratta di un coinvolgimento "minimo") a farsi "garante di una serie di edifici di privati vuoti e abbandonati da anni" di cui sondare i proprietari nelle proprie settimane. Spazi che, aggiungono, "saranno rivitalizzati da noi". Quali sono? "Nella rosa di quelli che abbiamo segnalato - spiegano - nel prossimo incontro, il 14 dicembre, tireremo le somme". In quella data, confermano, si deciderà quale sarà il nuovo Laboratorio Crash.

