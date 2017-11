Crash, occupanti ancora sul tetto: "Il Comune apra un tavolo"

Sotto pioggia e neve continua la resistenza di attivisti e solidali in via Zanolini, dove la Polizia si è presentata stamattina presto per sgomberare (su ordine del Comune) l'ex Veneta occupata venerdì.

13 novembre 2017 - 10:21

In via Zanolini, ad alcune ore dall'inizio delle operazioni di sgombero dell'ex stazione Veneta, continua la resistenza degli occupanti mentre la pioggia ha cominciato anche a trasformarsi in neve. "Sotto una pioggia incessante e mentre inizia a nevicare si continua a resistere in via Zanolini 41", riferisce Crash, aggiungendo che "gli attivisti sul tetto rivendicano l'apertura di un tavolo di trattativa con la giunta Merola". Prosegue anche il presidio solidale in strada. Sembra che, intanto, al piano terra sia già iniziata la puntuale muratura degli accessi.

