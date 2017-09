Crash: "Ieri di nuovo una bellissima piazza Verdi autogestita"

"Dal Comune dopo gli annunci nessuna proposta concreta, non possiamo quindi che rilanciare la campagna di lotta". Intanto, inchiesta lampo contro gli attivisti di Làbas: 11 avvisi di fine indagine per la resistenza allo sgombero.

22 settembre 2017 - 18:15

"Ieri sera ancora una bellissima piazza Verdi autogestita questa volta nel segno della poesia, del teatro e della letteratura. A centinaia hanno preso parte al nostro evento culturale che ha intrecciato reading e performace ai paesaggi urbani della periferia e di Bologna. A differenza dello scorso giovedì questa volta sembra che nessuno si precipiti a censurare e criminalizzare l’iniziativa tramite bufale e iperboli. Sembra quindi che in città quando la periferia vuole farsi sentire deve 'alzare il volume', altrimenti delle stesse istanze sociali, politiche e culturali i media e il palazzo se ne infischiano". E' il comunicato diffuso da Crash dopo l'iniziativa di ieri sera in zona universitaria, la seconda della campagna "Crash Again" in risposta allo sgombero dell'8 agosto.

Continua il comunicato: "Ieri dal palco di Crash Again in piazza Verdi c’è stata una nuova presa di parola collettiva che ha ripetuto la necessità di aprire gli edifici vuoti e abbandonati della città agli spazi sociali, all’autogestione e alla costruzione di alternativa ricordando che dopo gli annunci per mezzo stampa delle intenzioni della giunta comunale non sono seguiti i fatti: nessuna proposta concreta è stata avanzata. Ad ora non possiamo quindi che rilanciare la campagna di lotta con nuove iniziative nel centro città in cui l’esperienza autogestionaria e culturale del Laboratorio Crash caratterizzerà piazze e strade fino a quando non si apriranno nuove porte agli spazi sociali. Cogliamo quindi l’occasione per ringraziare i numerosi artisti che hanno contribuito alla realizzazione dell’evento e dare l’appuntamento a sabato sera ad Xm24 per il concerto di Murubutu che darà musica e parole alla solidarietà tra centri sociali a Bologna. Ci vediamo quindi al 'Crash feat Xm24 con Murubutu' dalle 19 per continuare a sostenere la campagna di lotta per gli spazi sociali. Crash again, and again…".

Nel frattempo oggi si è appreso, tramite la stampa mainstream, che l'inchiesta della magistratura sulla resistenza attuata dagli attivisti di Làbas durante lo sgombero dell'ex caserma Masini sono state a dir poco rapide: si parla già di 11 avvisi di fine indagine.

