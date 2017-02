Corticella, arriva la celere per sfrattare due sessantenni

In strada presidio solidale alla coppia di anziani disoccupati. Ne dà notizia Social Log: “Dov’è il Comune di fronte a questa bestialità?”

01 febbraio 2017 - 11:21

“Stamattina la celere di Bologna e’ arrivata in via di Corticella 86 per buttare in strada una coppia di 60 anni con gravi problemi di salute la cui unica colpa e’ aver perso il lavoro! Lo sfratto non è’ ancora stato eseguito e sotto casa di Pietro c’è’ ancora un presidio solidale! Dove sono gli assistenti sociali? Dov’è’ il Comune di Bologna di fronte a una tale bestialità? Noi non ce ne andremo finché non verrà trovata una soluzione!” Queste le parole di Social Log, che dal suo profilo facebook stamane riferiva dello sfratto in corso in Bolognina nei confronti di due persone anziane e in difficoltà. In un video diffuso in queste ore dal collettivo si vede l’inquilina che si affaccia al balcone per raccogliere la solidarietà dei manifestanti in presidio davanti all’edificio, il cui ingresso è tuttora bloccato dalle forze di polizia.

Articoli correlati