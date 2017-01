Corteo antifascista, Fn provoca e scappa [audio]

Forzanovisti in Bolognina solo il tempo di scattare qualche foto, collettivi e spazi sociali manifestano dalle due Torri fino a via Matteotti: “Respingiamo questi codardi dovunque si presentino”.

14 gennaio 2017 - 14:21

La manifestazione di Forza Nuova non ha avuto luogo come annunciato da loro stessi in largo Caduti, ma in via Matteotti, davanti al Teatro Testoni, nel pieno del quartiere popolare della Bolognina. A dare la notizia agli antifascisti riuniti sotto le Due Torri un attivista di Xm24 al microfono: “È una provocazione inaccettabile”. La decisione è immediata parte un corteo lungo via Rizzoli e poi lungo via Indipendenza. Intervengono uno dopo l’altro collettivi e spazi sociali, la determinazione è la stessa: “Forza nuova deve andare via, l’antifascismo non si delega”.

I manifestanti arrivano in via Matteotti ma davanti al Testoni non c’è nessuno, i forzanovisti ci sono stati in una quindicina solo pochi minuti, il tempo di scattare una foto da mettere sui social network, e sono scappati via.

Un po’ di tensione sul finale quando dei gruppetti di neofascisti vengono avvistati dietro il corteo, attorno all’autostazione. Alcuni manifestanti tornano indietro, vola qualche urlo, ma non c’è contatto. Così un manifestante all’inviato di Zeroincondotta: “Sono dei codardi, oggi sono stati respinti dovunque si siano presentati”.

> Ascolta l’audio con un attivista di Xm24:

