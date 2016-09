Contro il People mover e per la casa, giornata di protesta in piazza Maggiore

In occasione della giornata della mobilità sostenibile, a cui ha partecipato l’assessore-sindaco Priolo, manifesta il Comitato contrario alla monorotaia e l’Sgb con gli sgomberati del Garibaldi 2.

17 settembre 2016 - 19:27

Doppia protesta oggi in piazza Maggiore, proprio davanti al Comune di Bologna, dove si è svolta la giornata della mobilità sostenibile e quindi era presente anche l’assessore al traffico, Irene Priolo: hanno manifestato sia il Comitato No People mover che gli abitanti del Garibaldi 2 sgomberati a Calderara, dove la stessa Priolo è sindaco.

“Il People mover torna sui giornali e noi ci siamo sempre. Nella aule del Tribunale fino in piazza per la giornata della mobilità sostenibile”, spiega il Comitato: “E il People mover è insostenibile a differenza del Servizio Ferroviario Metropolitano (e Irene, non chiamiamoli ‘trenini’… quelli del Sfm sono treni seri e non giochini da luna park come il People mover)”. Dal presidio si è così ribadito che “il People mover è insostenibile tecnicamente, politicamente e giuridicamente”.

Nella stessa piazza hanno manifestato anche gli sgomberati del Garibaldi 2. Scrive l’Sgb: “Priolo perché continui a negarci il confronto? Gli abitanti del Garibaldi 2 sono in piazza a Bologna per chiedere al sindaco che accetti il confronto indispensabile che continua a negaŕe. Da piazza Marconi a piazza Maggiore”.

