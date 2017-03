“Contro l’Europa”, Hobo contesta la Deutsche Bank

“Contro il Reich della Troika, ribellarsi è giusto” lo striscione appesto all’ingresso della filiale di via Farini. A proposito del Summit europeo il collettivo: “Festeggiano a loro modo, cioè sulle nostre spalle e sulla nostra pelle”.

22 marzo 2017 - 18:07

Mentre Roma si mobilita per i 60 anni del Trattato di Roma, il collettivo Hobo questa mattina si è presentato davanti alla filiale della Deutsche Bank di via Farini contestando l’istituto bancario tedesco: “Siamo andati là per dire che non c’è niente da festeggiare: questo gridano i giovani a cui è stato rubato il futuro e i risparmiatori a cui sono stati rubati i risparmi, chi non riesce arrivare alla fine del mese e chi ci arriva sacrificando la propria vita, i propri sogni, i propri desideri”.

Durante il presidio il collettivo ha appeso uno striscione con su scritto “Contro il Reich della Troika, ribellarsi è giusto!”. E a proposito del Summit atteso il 25 marzo nella capitale gli stessi hanno così commentato l’evento in un comunicato: “I capi di Stato e di governo dell’Unione europea si incontrano a Roma per festeggiare il sessantesimo anniversario del trattato che, nel corso dei decenni, avrebbe dato vita alla Ue per come la conosciamo oggi. Festeggiano a loro modo, cioè sulle nostre spalle e sulla nostra pelle. Festeggiano una crisi in cui i ricchi sono sempre più ricchi e i poveri sempre più poveri. Festeggiano l’Europa fatta di disoccupazione e precarietà, l’Europa al servizio delle banche e della finanza, l’Europa della troika e dei muri”.

