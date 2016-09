Contrastò cantiere Tav, dopo un anno finiscono le misure cautelari

Con altri, era sottoposto a obbligo di dimora a Bologna, firma e rientro notturno per un’azione di disturbo a Chiomonte.

12 settembre 2016 - 12:58

“Dopo un anno le misure cautelari preventive che imponevano a Carlo la firma quotidiana, il rientro notturno e l’obbligo di stare a Bologna, sono decadute. Carlo torna libero!”. Lo scrive Hobo su Facebook, “salutando con gioia la notizia”.

“Un anno fa – spiega il collettivo – il movimento NoTav aveva condotto un’azione di disturbo contro il cantiere dell’alta velocità di Chiomonte, che da anni sta lentamente mangiando le montagne della Val di Susa oltre che miliardi di nostri soldi per un’opera inutile sotto tutti i punti di vista. Fu arrestato insieme a 7 compagni/e e trasferito in carcere per alcuni giorni”.

