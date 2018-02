Contestarono Renzi, pm chiede due condanne

Tre anni fa le cariche di polizia sulle manifestazioni contro l'allora presidente del Consiglio. Per altri tre manifestanti i magistrati propongono cento euro di multa.

14 febbraio 2018 - 11:00

Sono accusati di resistenza aggravata i due manifestanti per cui la Procura ha chiesto la condanna a nove mesi. I fatti contestati avvennero il 3 maggio 2015, giorno in cui la polizia caricò attorno alla Montagnola i manifestanti che protestavano contro l'allora premier Matteo Renzi, in città per chiudere la Festa dell'Unità.

Per tre indagati la pm chiede una multa di 100 euro a testa per getto pericoloso di cose, ovvero le uova tirate verso i poliziotti, mentre per altri nove propone l'assoluzione. Il processo nasce dall'opposizione degli indagati ai decreti penali di condanna emessi dal gip a febbraio 2016, per cifre comprese tra i 22.500 e i 45.000 euro. La decisione del giudice è attesa per il 17 aprile.

