Contestarono il Pd, sette condannati

Riconosciuti in primo grado colpevoli, a vario titolo, di danneggiamento, accensioni pericolose e manifestazione non autorizzata. La difesa annuncia il ricorso in appello.

04 luglio 2018 - 17:21

Sette persone, considerate dagli inquirenti componenti di Hobo, sono state condannate in primo grado a pene comprese tra uno e sei mesi. Le accuse riguardano una manifestazione del 20 novembre 2014 contro l'allora premier Matteo Renzi, impegnato quel giorno nella chiusura della campagna per le ultime elezioni regionali. Nel corso del corteo fu sanzionato il circolo Pd Passepartout di via Galliera.

Danneggiamento aggravato, manifestazione non autorizzata e accensioni pericolose i reati contestati a vario titolo. La procura aveva chiesto condanne fino a anno e quattro mesi. Il legale dei sette ha già detto di intendere presentare appello contro la sentenza.

Condividi

Articoli correlati