Comune: "Sgomberare l'ex Veneta"

L'amministrazione ha già chiesto a Questura e Prefettura di "liberare" i locali aperti da Crash. Merola: "Se vogliono dialogare con le istituzioni democratiche, non occupano".

10 novembre 2017 - 18:36

Nel giro di poche ore, il Comune di Bologna ha già chiesto a Questura e Prefettura di "liberare" i locali dell'ex stazione Veneta di via Zanolini 41, occupati oggi pomeriggio da Crash. Lo ha reso noto l'amministrazione,

spiegando che l'immobile è di proprietà comunale ma in uso all'Università per realizzare al suo interno delle aule studio. E' intervenuto anche il sindaco Virginio Merola: "Se vogliono dialogare con le istituzioni democratiche, non occupano".

