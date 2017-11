Comune concede incontro, attivisti di Crash giù dal tetto

Uno di loro è stato portato via in ambulanza. Il presidio solidale si è spostato fuori da Palazzo d'Accursio, dove è in corso la trattativa.

13 novembre 2017 - 12:57

A metà mattinata i quattro attivisti di Crash che dall'alba erano sul tetto dell'ex stazione Veneta, due dei quali avevano accusato malori per il freddo intenso, hanno accettato di scendere, usando l'autoscala dei Vigili del fuoco, dopo aver ottenuto un incontro un incontro con l'amministrazione, in corso mentre scriviamo.

Questo il post sulla pagina Facebook del collettivo: "Dopo ore e ore di resistenza e mentre uno dei generosi compagni sul tetto viene portato via in ambulanza essendo stato male, il Comune è costretto a concedere un tavolo di trattativa per le 11.30 a Palazzo d'Accursio. Ora si va in presidio tutti e tutte insieme!".

