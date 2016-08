“Complici del caporalato”, di nuovo in piazza contro il festival del gusto [audio]

La Rete Eat the Rich ha manifestato ieri sotto al Nettuno mentre si inagurava “Mens-a”, evento patrocinato dagli enti locali e sponsorizzato tra gli altri da Coop, Conad, Caab, Granarolo.

11 giugno 2016 - 17:57

Come già l’anno scorso, partecipato presidio mangereccio ieri pomeriggio in piazza Maggiore mentre si inaugurava “Mens-a”, kermesse sull'”arte del gusto”, patrocinato da Comune, Regione, Università e ministero della Cultura: “Quello che ci raccontano sono frottole – denuncia la rete Eat the Rich su facebook – Conad, Granarolo, Coop (tra gli sponsor dell’evento, ndr) sono complici del caporalato e della sbirraglia che non più di tre giorni fa hanno portato alla morte di nostro fratello Sekine Traoré a Rosarno. Ieri in piazza Maggiore abbiamo portato socialità, musica e cibo genuino e clandestino, abbiamo messo un altro tassello alla costruzione di una comunità che non crede al greenwashing e che è capace di autodeterminarsi nei suoi bisogni alimentari”.

Così gli attivisti della rete ai microfoni di Zic: “Siamo in questo centro storico urbano, portando i nostri contenuti in contrapposizione alla kermesse che abbiamo voluto definire menz-ogna, che vorrebbe parlare di cibo e di ospitalità in una città che invece vive di repressione e di sfruttamento, per ribadire la nostra alterità di fondo rispetto a quello che vorrebbero vendere i padroni di questa città chiamandolo cibo, ma che in realtà è solamente profitto”.

> Ascolta l’audio:

0 0 0 0

Articoli correlati