Comizio neonazi, scatta subito la contromanifestazione [comunicati]

Forza Nuova, con il fondatore Roberto Fiore, e Fiamma Tricolore annuciano un comizio in piazza Galvani, gli antifascisti saranno in piazza Maggiore: "Nessuno spazio a questa provocazione".

14 febbraio 2018 - 16:35

Sono passati pochi giorni dal corteo di Macerata e dalla contestazione della fiaccolata nazionalista in piazza Nettuno ma è già tempo di una nuova allerta. Arriva in città il fondatore e segretario nazionale di Forza Nuova. Roberto Fiore, ex latitante terzaposizionista, una condanna definitiva ma mai scontata per banda armata e associazione sovversiva, figura rilevante della galassia neonazi europea, parteciperà a un comizio della lista "Italia agli italiani", che ospita anche esponenti di Fiamma tricolore, annunciato ieri per le 19.30 di venerdì in piazza Galvani. Rapidissima la risposta antifascista, con l'immediata convocazione di un contropresidio, alle 18.30, all'incrocio tra piazza Maggiore e via dell'Archiginnasio. Nelle ore successive si sono susseguite le adesioni degli spazi sociali e dei collettivi cittadini. Arrivati tardi e vedutisi scalzare dall'autorganizzazione, Anpi, Arci e sindacati confederali hanno ritenuto di chiamare un diverso presidio.

Allerta antifascista!

Questo venerdì, 16 febbraio, alle 19.30 in piazza Galvani è in programma un comizio del segretario nazionale di Forza Nuova Roberto Fiore.

Alle ore 18.30 in Piazza Maggiore angolo via dell’Archiginnasio si terrà un presidio antifascista contro la provocatoria presenza dei fascisti di Forza Nuova.

Non lasceremo alcuno spazio a chi specula sulle-sui migranti, sulla violenza di genere e sulla guerra tra poveri.

Antirazzismo e solidarietà contro i fascismi e il regime delle frontiere!

Nodo sociale antifascista

Impediamo il comizio di Forza Nuova! Il messaggio del “prima gli italiani” a Bologna non passerà!

Solo due settimane fa a Macerata un militante della lega nord ha tentato di fare strage di uomini e donne provenienti dall’Africa. La promessa di pulizia etnica evocata da Salvini, Meloni, Forza Nuova e CasaPound ha armato la mano del leghista Traini determinato ad uccidere. All’atroce evento hanno risposto i 30000 di Macerata e le decine e decine di città mobilitate nel segno dell’antifascismo in tutta Italia durante lo scorso fine settimana. Abbiamo appreso dalla stampa che venerdì il leader di Forza Nuova, lo stragista Roberto Fiore, vuole impossessarsi di Bologna per fare un comizio e continuare a propagandare il proprio messaggio di violenza suprematista. Il “prima gli italiani” che accorda quasi per intero tutto il sistema dei partiti e informa di sé le giunte di destra, centro destra e anche di centro sinistra nella penisola, tramite le politiche di distribuzione del welfare secondo il principio della preferenza nazionale, sta garantendo alla militanza nazifascista un contesto per cui dagli slogan si può passare ai fatti. Dicono i fascisti: “prima gli italiani e quindi ammazziamo quanti hanno il colore della pelle più scura”.

Questo è l’acme di una guerra tra poveri su cui in questi anni di crisi e impoverimento hanno giocato i politici del nostro paese, dal Pd di Renzi fino alle destre estreme. Come lotta per il diritto all’abitare abbiamo la prova concreta che garantire una casa a tutti gli abitanti del nostro paese senza alcuna distinzione darebbe un colpo decisivo alla destra e al neofascismo e sarebbe nelle piene disponibilità materiali di ogni governo agire una politica di questo tipo. Eppure si preferisce arricchire il mercato dei privati facendo passare nell’opinione pubblica la menzogna per cui chi viene in Italia per lavorare e vivere sottrae la casa agli italiani. Contro queste bugie ci scagliamo da anni resistendo agli sfratti e occupando edifici vuoti e in disuso per garantire il diritto alla casa a tutti e senza alcune distinzione! Ma oggi come parte del movimento antifascista abbiamo anche la responsabilità di impedire che la propaganda venga pronunciata e l’attivismo fascista dilaghi nella nostra città. Rilanciamo quindi l’appello alla mobilitazione partecipando al presidio antifascista di venerdì alle 18:30 in Piazza Maggiore e invitiamo tutti i compagni e tutte le compagne di lotta e solidali del movimento per il diritto all’abitare cittadino a scendere insieme in piazza.

Prima i diritti sociali per tutti e tutte!

Abbattere ogni forma di suprematismo, razzismo e fascismo!

Social Log

Impediamo il comizio di Forza Nuova! L’odio fascista, razzista e sessista a Bologna non deve passare!

Soltanto una settimana fa migliaia di giovani si riversavano in decine di piazze italiane per contestare la presenza di partiti fascisti, delle loro sedi o della loro mano omicida. Da Cosenza a Torino a Piacenza, dal Nord al Sud passando per le coste la nostra generazione non è mancata all’appuntamento: a Macerata tanti studenti e studentesse universitari, tanti precari hanno condiviso le strade con uomini e donne venuti da ogni dove dietro un comune e chiaro messaggio: contro ogni fascismo, perché la mano di un Traini qualunque armata politicamente dai vari Salvini , Meloni e Fiore non spari mai più, non nelle nostre città, non nelle piazze e nei bar in cui la sera ci troviamo per passare qualche ore assieme. Il colore della pelle o il genere non ci distingue, ma il volume del portafogli, i soldi che qualcuno ha e tanti no: questo ci unisce in ogni piazza, in ogni strada, un comune nemico che vorrebbe dividerci col ricatto del merito, del lavoro, della razza, del prima gli italiani. A Piacenza, a Cosenza, a Torino, a Milano: studenti, universitari, precari di ogni sorta, lavoratori che non barattano la propria dignità con una banconota: questo il grande corpo collettivo, le decine di migliaia di voci, che dalle università ai luoghi di lavori si sono riversati nei centri e nelle periferie delle nostre città per togliere ogni centimetro di spazio all’odio razziale. Le stesse che da quasi un mese si levano in difesa di Afrin e del Rojava tutto, delle popolazione della Siria del Nord che stanno resistendo all’aggressione dell’esercito turco del terrorista Erdogan.

Venerdì Fiore, leader di Forza Nuova vorrebbe svolgere a Bologna un comizio in pieno centro. Dobbiamo impedirlo, dobbiamo farlo con la stessa gioia, chiarezza e determinazione con cui abbiamo più volte difeso la nostra città e la nostra zona universitaria dalle scorribande leghiste degli scorsi anni. Perché mai più ci sia spazio materiale e politico per il terrorismo razzista.

Ci vediamo ed invitiamo tutt* alle 18.30 – venerdì 16 febbraio – al presidio antifascista convocato in Piazza Maggiore

Collettivo Universitario Autonomo - Bologna

Impedire il comizio di Roberto Fiore. Atto di salute pubblica antifascista!

Venerdì lo stragista Roberto Fiore e il suo partito nazista Forza Nuova ancora una volta tenteranno di sfregiare la nostra città con l’ennesima provocazione. Dopo la tentata strage del leghista Traini a Macerata a cui Fiore ha espresso immediata vicinanza e solidarietà la peste nera viene a Bologna in cerca di attenzione mediatica per propagandare il massaggio di violenza e sopraffazione fascista. Nella destra italiana c’è l’idea che la nostra città sia ad uso e consumo di propaganda: così è stato lo scorso anno con le ripetute visite del leader della Lega Nord Matteo Salvini così anche in questi giorni di campagna elettorale per Forza Nuova. Ma ogni volta che il loro messaggio ha provato a prendere posizione a Bologna c’è sempre stata una straordinaria resistenza popolare che ha sempre coinvolto migliaia e migliaia di cittadini pronti a scacciarli con intransigenza e determinazione. Venerdì prossimo, dopo le grandi manifestazioni antifasciste di Macerata, Piacenza e del resto d’Italia è quindi l’occasione per tornare insieme in piazza per impedire il comizio del nazista Fiore. Nelle loro sedi e tra i loro discorsi, come in quelle leghiste e di CasaPound, si annidano le nuove generazioni di Mambro e Fioravanti. Impedire le loro manifestazioni è atto di salute pubblica. Per queste ragioni aderiamo al presidio convocato in Piazza Maggiore alle 18:30 e invitiamo tutta la popolazione e quanti credono ad una Bologna solidale, accogliente per tutti e tutte e dove il suprematismo bianco non avrà mai cittadinanza a mobilitarsi insieme al movimento antifascista e a manifestare tutti e tutte insieme il rifiuto dell’ideologia assassina di Forza Nuova ed estrema destra!

Contro ogni forma di suprematismo, fascismo e razzismo!

Laboratorio Crash!

No, i fascisti non possono parlare!

Sabato 3 febbraio il neofascista ed ex-candidato leghista Luca Traini impugna la pistola, apre il fuoco per le strade di Macerata e tenta di uccidere undici migranti, terrorizzando un'intera città. Dopo poche ore Forza Nuova dichiara: "Oggi noi ci schieriamo con Traini (...) mettiamo a disposizione i nostri riferimenti per pagare le spese legali di Luca, non farlo sentire solo e non abbandonarlo". Sono gli stessi personaggi che da sempre incitano all'odio, alimentano la guerra tra poveri e predicano la violenza nei confronti delle/dei migranti. Sono gli stessi personaggi che pochi giorni fa hanno sfilato lungo la Porettana a Bologna al grido di "boia chi molla". Sono gli stessi personaggi che hanno annunciato la loro presenza per un comizio elettorale questo venerdì nel pieno centro città, in piazza Galvani. Fascisti, nè più e nè meno. La straordinaria manifestazione antifascista di Macerata e le mobilitazioni viste a Piacenza e in tante altre città italiane contro i rigurgiti neofascisti hanno dimostrato con determinazione che non c'è nessuno spazio per xenofobia, razzismo, xenofobia e autoritarismo. Invece per le istituzioni, dal ministro dell'Interno agli amministratori di questa città, è sufficiente millantare uno sbiadito antifascismo di facciata e dal sapore squisitamente elettorale. E infatti il sindaco Merola dice testualmente: "Possono venire anche i fascisti a fare la campagna elettorale a Bologna". Questa città ha una storia che dimostra il contrario. Questa città ancora una volta saprà ribadirlo. Nessun fascista può parlare nè a Bologna nè altrove. Dalla Cirenaica antifascista condividiamo l'appello a partecipare al presidio che si terrà venerdì 16 febbraio alle 18,30 in piazza Maggiore.

Vag61 - Spazio libero autogestito

Resistenze in Cirenaica

Palestra Popolare Vag61

Centro di documentazione dei movimenti "F. Lorusso - C. Giuliani"

Comitato B.E.C.C.O. (Bologna Est Contro il Cemento e per l'Ossigeno)

Fuori i fascisti da Bologna!

Venerdì 16 febbraio i fascisti di Forza Nuova annunciano un comizio elettorale in piazza Galvani con la presenza di Roberto Fiore: a due settimane dalla tentata strage di Macerata ad opera di Traini, i fascisti - gli stessi che hanno difeso e solidarizzato con Traini - vorrebbero propagandare odio e razzismo nel centro di Bologna, città medaglia d'oro per la Resistenza.

Riteniamo inaccettabile la loro presenza nella nostra città e non accettiamo alcuna legittimazione politica di forze dichiaratamente fasciste: questa provocazione non può cadere nel vuoto, e come realtà antifasciste scenderemo in piazza per ostacolare il loro violento razzismo.

Dopo la straordinaria e ampia risposta di piazza al dilagante e pericoloso razzismo a Macerata, riteniamo necessario farlo anche a Bologna. Raccogliendo lo spirito della mobilitazione di sabato scorso a Macerata, chiamiamo la Bologna degna e solidale a scendere in piazza per impedire che i fascisti abbiano spazio. Riempiamo le strade della nostra città con le parole e le pratiche quotidiane che agiamo nei nostri spazi, nei luoghi di lavoro e di studio. Costruiamo una mobilitazione antifascista ampia, che richiami le esperienze di lotta, solidarietà e autogestione che rendono Bologna una città accogliente e viva, immune ai germi dell'odio e del razzismo che i fascisti vorrebbero propagandare sotto l'ombrello della campagna elettorale, diffondendo un sentimento di paura e intolleranza che arma la mano di Traini come quella di Casseri a Firenze qualche anno fa.

Per questo aderiamo e rilanciamo l'appuntamento di venerdì 16 alle ore 18.30, all'angolo tra piazza Maggiore e via dell'Archiginnasio, per costruire una mobilitazione antifascista ampia e determinata.

Cs TPO

Làbas

Venerdì 16 febbraio il segretario di Forza Nuova Roberto Fiore sarà in piazza Galvani a Bologna a propagandare le sue idee fasciste e razziste. Chi sia questo personaggio lo sappiamo bene: legato all'eversione nera e ai servizi segreti che mettevano le bombe in piazza, Fiore è lo schifoso soggetto che si è rivendicato il gesto di Luca Traini e che insiste sulla guerra tra poveri. In poche parole: un porco fascista al servizio del padrone.

In questi anni abbiamo mostrato a questi sudici soggetti che a Bologna non c'è alcuno spazio per loro. Lo abbiamo fatto nell'ottobre del 2014 quando un presidio di Forza Nuova è stato attaccato e mandato via dalla risposta chiara e decisa degli antifascisti e delle antifasciste, lo abbiamo fatto negli scorsi mesi quando non abbiamo permesso che i loro banchetti potessero liberamente svolgersi nel centro città.

L'antifascismo è una costante nostra e di Bologna, non basta attivarsi a piacimento e non basta scacciare i fascisti: essere antifascisti oggi significa contestare fortemente il Partito Democratico, ovvero chi fa quelle politiche che creando impoverimento e austerità crea le condizioni dentro cui il germe fascista cresce.

Per questo saremo in piazza Maggiore venerdì alle 18.30, per dire via i fascisti e il PD dalle nostre città!

Hobo * * * * * * * * * * Venerdi i rigurgiti fascisti presenti in italia si daranno appuntamento per un comizio elettorale. Aderiamo convintamente alla manifestazione promossa dal nodo sociale antifascista. L'agibilità politica e la copertura mediatico-istituzionale dei nuovi fascismi dovrà confrontarsi con la determinazione degli attivisti politici e sociali che l'antifascismo lo combattono ogni giorno nelle piazze e nelle periferie. Il fascismo oggi rappresenta l'altra faccia della medaglia dell'austerità e dei diktat imposti dall'Unione Europea. Non si può contestare il fascismo senza attaccare anche chi in questi anni li ha sdoganati e in contemporanea ha prodotto con l'austerità un inasprimento delle condizioni di vita dei ceti popolari. La risposta al fascismo di Salvini e Mininiti (diversa la faccia, uguale moneta) dovrà essere militante e popolare. C'è un unico filo che lega il riemerge dei gruppi fascisti e le sempre più "fascistissime" leggi Minniti: la necessità sempre più impellente dell'avversiario politico di esercitare controllo sociale sul territorio per ridurre al massimo i possibili conflitti sociali prodotti dall'austerità targata PD e Unione Europea. Contro il fascismo scende in piazza anche la lotta per la casa, unico argine nelle periferie alla deriva della guerra tra poveri alimentata dal governo e dai rigurgiti fascisti. Contro gli speculatori, i palazzinari e i servi fascisti l'unica risposta sarà fornita dalle le lotte sociali nelle periferie e nei luoghi del lavoro, con i corpi dei militanti politici e degli abitanti delle periferie.

Il fascismo non deve passare. Venerdi 16 febbraio ore 18.30 tutti in piazza Maggiore. Asia-Usb

