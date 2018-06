Cirenaica, al via le opere per il supermercato?

Becco segnala movimenti nell'area ex Atc. Intanto, il Comune fa murare i cunicoli della ferrovia di via Sante Vincenzi, usati come riparo dai senza dimora. Al Navile sgomberato un terreno, quattro denunciati.

28 giugno 2018 - 17:23

"Questa mattina abbiamo notato ruspe e altri mezzi a lavoro nell'area ex-Atc di via Libia. Stanno forse iniziando i lavori per la realizzazione del nuovo supermercato?!". A chiederselo, sulla propria pagina Facebook, è il Comitato Becco.

"Ora come prima - prosegue il post - nelle assemblee di quartiere, nelle inchieste dal basso, nelle tante iniziative organizzate nel rione e in quelle insieme ad altri comitati territoriali in città, negli interventi al Consiglio di quartiere, nella raccolta firme consegnata in Comune, siamo pronti a ribadire forte la nostra opposizione alla realizzazione dell'ennesimo e inutile supermercato in Cirenaica. Ora più di prima continuiamo a batterci per la difesa dei territori, per un diverso modello di consumo, per un quartiere più verde e partecipato e per una socialità altra".

Il Comitato dà infine appuntamento a giovedì 5 luglio dalle h18 al giardino 'Lorenzo Giusti' di via Barontini per una festa con musica, reading, aperitivo, yoga, attività per i bambini: "Un nuovo momento di aggregazione, condivisione e partecipazione in quartiere, con il quartiere, per il quartiere!".

Sempre in Cirenaica, altri lavori, a partire da ieri, stanno riguardando i cunicoli di accesso alla massicciata ferroviaria da via Sante Vincenzi: "L'operazione - si legge sul sito web del Comune - ha avuto il nulla osta di RFI e contribuirà a rendere più sicura e pulita la zona. Nelle vicinanze sono presenti diversi centri di aggregazione tra i quali il Centro sociale anziani Scipione dal Ferro e il Giardino padre Giovanni Brevi, dove è presente anche un'area gioco attrezzata per bimbi. Decine sono state negli ultimi mesi le segnalazioni di degrado arrivate all'Amministrazione comunale, legate alla facilità di accesso all'area adiacente alla ferrovia". Secondo il presidente del Quartiere Borsari: "Da tempo infatti i cunicoli, accessibili a tutti, venivano quotidianamente utilizzati per bivacchi, spaccio e consumo di droga". Fa una certa impressione che si mettano sullo stesso piano lo spaccio e il "bivacco", che altro non è che l'opportunità di trovare un riparo di fortuna per chi è senza dimora. Al solito, non si saprà nulla di che fine farà chi fino alle scorsi notti dormiva lì, così come resterà ignota la sorte di quattro persone denunciate oggi per l'occupazione di un terreno privato adiacente a Villa Angeletti, al Navile, a seguito dell'intervento della Polizia Municipale.

