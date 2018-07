"Ciao Saladino"

Social Log: "Compagno di tante battaglie combattute e vinte ai picchetti antisfratto e a quelli dei cancelli della logistica, ci ha lasciato a soli 33 anni".

26 luglio 2018 - 14:13

"Ciao Saladino". Nella tarda serata di martedì "ci ha raggiunto una notizia terribile. Saladino, compagno di tante battaglie combattute e vinte ai picchetti antisfratto e a quelli dei cancelli della logistica, ci ha lasciato a soli 33 anni - dopo due settimane di lotta in ospedale contro un male incurabile". Ne dà notizia Social Log: "Chi lo ha incontrato nei corridoi dell'ex-Telecom, nei presidi e nelle manifestazioni di piazza non può scordare il suo sorriso: grande come la sua generosità e premura verso la sua famiglia ed i suoi compagni di occupazione, di magazzino e di lotta, di qualsiasi nazionalità e provenienza fossero. Saladino non era tipo da scendere a compromessi con delle controparti che, ben prima degli sviluppi recenti, si mostravano in tutto il proprio razzismo istituzionale, burocratismo, odio e criminalizzazione dei più poveri. In ciò la sua scomparsa è ancora più devastante, e allo stesso tempo la sua attitudine deve essere ancora più di esempio. Ci stringiamo attorno a sua moglie ed ai tre figli nel suo ultimo viaggio. Con la promessa di ricordarlo portando avanti con ancora più determinazione e voglia di vincere le sue e le nostre ragioni - nella battaglia per un'esistenza ed un abitare degni per tutti e tutte".

