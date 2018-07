"Ciao Patrick"

Unione Inquilini ricorda il compagno scomparso ieri: "Abbiamo condiviso sogni e speranze difeso i più deboli e rivendicato diritti. Un saluto a pugno chiuso".

31 luglio 2018 - 16:53

"La notizia c'è arrivata come una coltellata in pieno petto. Sei stato un vero compagno, abbiamo condiviso sogni e speranze difeso i più deboli e rivendicato diritti, è stato un onore stare al tuo fianco, un saluto a pugno chiuso. Che la terra ti sia lieve, ciao Patrick!". Con queste parole l'Unione Inquilini Bologna ricorda il compagno scomparso nella giornata di ieri, anche'egli attivista per il diritto alla casa.

