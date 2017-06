C’era una volta il referendum sulle materne…

Confermato lo stanziamento di quasi un milione l’anno per il prossimo quinquennio agli istituti privati. Intanto, all’iniziativa di oggi per le Rodari di San Pietro in Casale arrivano le adesioni della Casona e di #Nonunadimeno.

15 giugno 2017 - 12:01

La Giunta ha licenziato, su proposta del vicesindaco Pilati, la delibera che prevede per i prossimi cinque anni fino a 970.000 euro annui per finanziare le scuole d’infanzia private paritarie, attualmente 24 per totali 67 sanzioni. La cifra è la stessa decisa durante lo scorso mandato di Virginio Merola. A detta di Pillati “non possiamo

disinteressarci di quella parte del sistema scolastico, della sua

qualità e della sua integrazione con le altre componenti del

sistema”.

Eppure quattro anni fa il referendum comunale proprio sul finanziamento delle scuole materne private aveva visto prevalere i voti di chi ne chiedeva l’abrogazione. Un risultato che questa Giunta, come la precedente, continua a calpestare con gran disinvoltura.

Ma oggi è anche il giorno della mobilitazione a San Pietro in Casale contro le intimidazioni fasciste alla Scuola Rodari. Alla lista delle realtà che invitano a partecipare al presidio che inizierà alle 17.30 in piazza dei Martiri si sono aggiunte anche la Nuova casa del popolo La Casona di Ponticelli (“Vi aspettiamo numerosissimi”, si legge su Facebook) e la rete Non una di meno di Bologna: “Siamo vicin@ a docenti, genitori, alunne e alunni della scuola Rodari di Poggetto a San Pietro in Casale, che in questi mesi hanno subito una serie di offese e minacce da forze neofasciste contro i progetti educativi sulle differenze di genere, portati avanti con coraggio da un gruppo di maestre appassionate del proprio lavoro e impegnate nella difesa del ruolo della scuola pubblica. Sosteniamo la scuola pubblica e l’educazione alle differenze, partecipiamo domani, giovedì 15 giugno, all’evento ‘A scuola di democrazia, libertà e uguaglianza’ a partire dalle 17,30 nella piazza di San Pietro in Casale”.

