Casa, rinviato un altro sfratto

Asia-Usb, ieri, ha fornito sostegno ad una famiglia in via Vermena: “L’emergenza continua, quando sappiamo benissimo invece che basterebbe utilizzare tutto lo sfitto pubblico”.

29 aprile 2017 - 19:07

I picchetti delle diverse realtà impegnate per il diritto alla casa ottengono un altro risultato. Ieri, infatti, il sostegno fornito dagli attivisti di Asia-Usb in via Vermena ha “impedito lo sfratto di Mohamed e della sua famiglia”, anche se “la volontà della proprietà resta però chiara nel voler sfrattare e il rinvio è stato di neanche due settimane”, spiega Asia. Dunque “continua a Bologna l’emergenza sfratti, mentre Comune e servizi sociali latitano e non intendono trovare soluzioni dignitose. E sappiamo benissimo invece che basterebbe utilizzare tutto lo sfitto pubblico ora chiuso e abbandonato per garantire a tutti il diritto alla casa! Ma la politica del Pd invece procede in senso opposto, privatizzando, svendendo patrimonio pubblico e, per chi si oppone, solo repressione polizesca! Basta sfratti! Basta case vuote!”.

